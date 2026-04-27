Путин пожелал удачи будущим кандидатам на выборах в 2026 году

Российский лидер Владимир Путин пожелал успеха всем, кто планирует баллотироваться на выборах в 2026 году. Пожелания он выразил во время выступления на заседании Совета законодателей.

«Со своей стороны хочу пожелать удачи всем будущим кандидатам на выборах и федерального, и других уровней. Тем более, что среди присутствующих, безусловно, такие наверняка есть. Желаю вам успехов», — сказал глава государства.

Президент сегодня выступил на заседании Совета законодателей. Мероприятие традиционно прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодная встреча приурочена ко Дню российского парламентаризма, который празднуют в стране 27 апреля.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования. Согласно федеральным законам, выборы депутатов следующего созыва объявляет президент либо Центризбирком — не раньше чем за 110 дней и не позже чем за 90 дней до голосования.