Стала известна дата ближайших выборов в Госдуму

Очередные выборы в Госдуму пройдут в 2026 году в единый день голосования. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил об этом РИА «Новости» .

«Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября», — сказал он.

Выборы депутатов нового созыва, по федеральному законодательству, назначит президент России или Центризбирком не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Провести их следует в первое воскресенье месяца истечения срока полномочий предыдущего созыва.

Последние выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Явка составила 51,72%, более 56 миллионов человек. В них приняли участие 14 политических партий, из которых только пять преодолели барьер в 5%. По 225 депутатов получили места по партийным спискам и одномандатным округам.