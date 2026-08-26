Суд арестовал сына экс-президента Армении Кочаряна

Суд арестовал сына экс-президента Армении Седрака Кочаряна на два месяца.

Суд арестовал на два месяца сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Седрака Кочаряна. Об этом сообщил адвокат Александр Кочубаев, его слова привело РИА «Новости» .

«Суд полностью удовлетворил ходатайство следствия. Господин Кочарян арестован на два месяца», — сказал юрист.

По слова правозащитника, в период ареста Кочарян сможет встречаться только с женой и детьми. Защита считает преследование незаконным и указывает на политический контекст дела.

Накануне правоохранительные органы Армении сообщили о задержании Кочаряна и его сына. Следствие предъявило обвинения по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и отмывании денег.

Помимо них, фигурантами дела проходят бывший президент Серж Саргсян, экс-мэр Еревана Гагик Бегларян и еще несколько человек.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год.