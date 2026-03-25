Путин пожаловался на «идеологически тупые» вещи в сфере иностранного кино

Президент Владимир Путин остался недоволен содержанием части иностранных фильмов, попадающих на российский рынок. Свою оценку он дал, комментируя ситуацию на заседании Совета по культуре.

«Ну, а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя», — сказал президент, говоря о жестком регулировании в некоторых странах.

Таким образом глава государства указал на необходимость более внимательного подхода к выбору кинопродукции, которая выходит на российские экраны.

В России 25 марта отметили День работника культуры. В Екатерининском зале Кремля прошла торжественная церемония, на которой Путин вручил награды молодым деятелям культуры, а также авторам проектов для детей и юношества.

Ранее президент поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Алферову и отметил ее редкий талант. Актрисе театра и кино 13 марта исполнилось 75 лет.