Путин поздравил Алферову с юбилеем и отметил ее редкий талант

Президент в своем обращении поздравил актрису театра и кино с юбилеем.

«Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят Ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу. Желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — говорится в телеграмме Путина.

Уроженка Новосибирска и выпускница ГИТИСа, актриса Ирина Алферова прославилась в роли Констанции Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Ее последующая роль в мелодраме «С любимыми не расставайтесь» закрепила звездный статус артистки.

Также Алферова снялась в картинах «Василий Буслаев», «Ночные забавы», «Ермак» и многих других. С 1989 года она работает в Театре на Трубной (ранее «Школа современной пьесы), где регулярно появляется в постановках.

В общении с журналистами актриса часто рассказывает о втором муже — актере Александре Абдулове, ушедшем из жизни в 2008 году. В июне 2023-гоа Алферова заявила, что он обладал редким актерским талантом и умением заражать энергией каждого зрителя.