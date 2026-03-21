Путин поздравил с Наврузом руководителей Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил с Наврузом верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Поздравления по случаю Навруза направлены также иранским лидерам», — указано в сообщении.

Президент выразил надежду, что иранский народ справится с трудностями. Он подчеркнул, что Москва остается верным другом и партнером Тегерана в этот непростой период.

Путин также поздравил с Наврузом лидеров Азербайджана, Туркмении и других стран СНГ. Президент отметил высокий уровень двусторонних отношений со странами, выразил уверенность в развитии и укреплении связей между государствами.