Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину

Путин отметил отзывчивость и доброту Ельциной, пожелал ей благополучия и крепкого здоровья, а также всего доброго ее близким и родным.

«Ваши замечательные человеческие качества, неизменно внимательное отношение к людям, вызывают глубокое уважение», — отметил президент.

Борис Ельцин в 1991 году стал первым президентом России и сыграл важную роль в прекращении существования СССР. Его нахождение у власти запомнилось конфликтом с парламентом в 1993 году, «шоковой терапией», чеченскими кампаниями и дефолтом 1998 года.

Несмотря на периоды кризиса и сложные реформы, он заложил основы новой государственности страны. Ельцин добровольно ушел в отставку 31 декабря 1999 года, передав полномочия Путину.