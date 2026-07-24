Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения
Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с днем рождения», — заявили в пресс-службе правительства.
Главы государств дали высокую оценку текущему уровню двусторонних отношений и подтвердили готовность продолжать активное укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и сотрудничества.
Ранее Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства отметил, что Москва и Пекин продолжат дальнейшее тесное сотрудничество для формирования честного и демократического многополярного устройства мира.