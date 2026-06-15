Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его дня рождения подчеркнул, что Москва и Пекин будут и дальше тесно сотрудничать ради формирования честного и по-настоящему демократического многополярного устройства мира. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.

«Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка», — заявил Путин.

Он пожелал китайскому председателю крепкого здоровья, радости, благополучия и дальнейших достижений в государственной деятельности.

Также в поздравлении Путин вспомнил недавнюю встречу политиков в Пекине. По его словам, она в полной мере показала позитивное развитие российско-китайских отношений по всем ключевым направлениям.

Ранее Путин на встрече с главами информагентств на ПМЭФ-2026 заявил о естественном партнерстве России и Китая.