Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости страны

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с Днем независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Индия демонстрирует важные достижения в экономической, социальной и научно-технической сферах и по праву является одним из наиболее авторитетных государств в мире.

«Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — указал Путин в телеграмме.

Он также выразил уверенность, что конструктивные российско-индийские связи будут наращиваться обоюдными усилиями и в дальнейшем.

Ранее стало известно, что президент России поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с национальным праздником — Днем освобождения.