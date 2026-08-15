Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения

Президент России Владимир Путин в субботу поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с национальным праздником — Днем освобождения. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

По словам Путина, праздник стал символом стойкости и мужества корейских военнослужащих, которые боролись за освобождение государства от гнета Японии.

«Именно в ту суровую пору заложены прочные традиции боевого братства, ставшие основой для развития дружественных и добрососедских связей», — указал он.

Глава государства добавил, что отношения стран вышли на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Государства сотрудничают для обеспечения региональной стабильности и безопасности.

«Уверен, что мы продолжим совместную работу по вопросам международной и двусторонней повестки дня. В интересах построения более справедливого миропорядка», — заключил Путин.

Ранее Путин поздравил главу МИД КНДР с годовщиной победы в Корейской войне.