Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях», — заявил президент.

Он отметил, что государство постепенно укрепило позицию в мире. Отношения России и Азербайджана основаны на добрых традициях, добрососедстве, взаимном уважении и дружбе.

Также Путин выразил уверенность в продолжении развития отношений в формате стратегического партнерства и союзничества, что отвечает интересам народов обеих стран.

