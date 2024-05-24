Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Российский лидер Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Информация об этом появилась на сайте Кремля .

Встреча состоялась в Патриарших палатах в Кремле. Путин увиделся с патриархом перед поездкой в Минск.

«Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем тезоименитства», — указали в Кремле.

РПЦ отмечает 24 мая День славянской письменности и культуры. В этот же день вспоминают святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей азбуки, ставшей основой для письменного языка многих славянских народов.

Накануне вечером глава государства прибыл в Минск с рабочим визитом. Там президент пробудет несколько дней. В аэропорту он встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин предложил ему обсудить вопросы безопасности.