Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Путин встретился с патриархом Кириллом
Российский лидер Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
Встреча состоялась в Патриарших палатах в Кремле. Путин увиделся с патриархом перед поездкой в Минск.
«Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем тезоименитства», — указали в Кремле.
РПЦ отмечает 24 мая День славянской письменности и культуры. В этот же день вспоминают святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей азбуки, ставшей основой для письменного языка многих славянских народов.
Накануне вечером глава государства прибыл в Минск с рабочим визитом. Там президент пробудет несколько дней. В аэропорту он встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин предложил ему обсудить вопросы безопасности.