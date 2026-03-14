Путин поздравил патриарха Кирилла с 50-летием епископского служения

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 50-летием епископского служения. Телеграмму от имени главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору», — подчеркнул Путин.

Президент особо отметил усилия патриарха в поддержке героев специальной военной операции, сохранении исторического и культурного наследия, а также его вклад в воспитание молодого поколения.

В первых числах февраля Путин поздравлял предстоятеля РПЦ с 17-й годовщиной интронизации. Патриарх Кирилл возглавляет Русскую православную церковь с 2009 года.