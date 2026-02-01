Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин в воскресенье лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-летием интронизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы много раз обращаемся к роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей истории, в укреплении народа», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что жизнь РПЦ изменилась, очень многое сделали по укреплению организационных структур и приходов Церкви.

«Это, безусловно, ваши личные достижения. Это дает возможность эффективно работать и в основной сфере — духовной», — добавил президент.

Ранее патриарх Кирилл призвал православных верующих в России молиться за лидера страны Путина, а также за Отечество, военных и молодежь. Он поблагодарил главу государства и правительство за поддержку и церковное служение.