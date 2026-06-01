Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», — указал глава государства в телеграмме.

Российский лидер пожелал Пашиняну здоровья, благополучия и успехов.

Ранее стало известно, что посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций. Дипломата отозвали на фоне шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом.

В МИД отметили, что эти шаги наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС.