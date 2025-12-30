Путин поздравил мировых лидеров с Рождеством и наступающим Новым годом

Послания с поздравлениями с Рождеством и наступающим Новым годом направил президент России Владимир Путин главам государств и правительств, а также другим мировым лидерам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В список адресатов российского лидера вошли президент США Дональд Трамп, а также лидеры государств БРИКС, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Также Путин поздравил с праздниками лидеров стран СНГ, руководителей стран Глобального Юга и Ближнего Востока.

Из европейских лидеров поздравления президента России получили президент Сербии Александр Вучич, премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. В числе лидеров стран НАТО поздравление Путина получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, телеграмма с поздравлениями президента России с обращением к папе римскому Льву XIV отправилась в Ватикан.

Также президент России обратился со словами поздравлений к бывшим мировым лидерам: экс-главе Кубы Раулю Кастро, экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, недавно посетившему Кремль бывшему лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву и бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.