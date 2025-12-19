В Кремле раскрыли формат новогоднего обращения Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина запишут в традиционном формате в Кремле. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин в Новый год всегда стоит и поздравляет россиян на улице. Так же будет и в этом году», — сказал он.

Песков уточнил, что пока новогоднее обращение президента не записали. Он добавил, что глава государства встретит Новый год с родными и близкими.

Традиционно выступление Путина перед боем курантов записывают на фоне стен Кремля. Однако в 2013 году президент обращался к россиянам из Хабаровска, а в 2022-м — из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

В пятницу, 19 декабря, в Гостином Дворе пройдет большая пресс-конференция и прямая линия Путина, начало в 12:00.