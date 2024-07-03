Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что узы взаимовыручки и дружбы остаются для обеих стран надежной основой для развития отношений.

«Важно, что закаленные в суровую военную пору узы взаимовыручки и дружбы остаются для наших стран надежной основной для союзничества и развития отношений стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

Путин добавил, что Россия и Белоруссия успешно координируют усилия в противостоянии внешним вызовам и угрозам, эффективно взаимодействуют на различных направлениях.

«Уверен, что упрочение институтов Союзного государства, наращивание комплекса двусторонних связей отвечают интересам наших братских народов в полной мере», — добавил президент.

Ранее Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии.