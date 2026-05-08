Путин поздравил лидеров и народы зарубежных стран с Днем Победы

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам зарубежных стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства направил послания с поздравлениями главам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Абхазии, Южной Осетии и народам Молдавии и Грузии.

Российский лидер отметил, что в этот памятный день мы выражаем признательность и уважение нашим отцам и дедам — тем, кто вместе бился на передовой и работал в тылу, ценой невероятных потерь и лишений приближая победу над нацизмом.

В поздравительных письмах народам зарубежных стран российский лидер адресовал теплые пожелания и слова глубокой благодарности участникам ВОВ и труженикам тыла, пожелав им здоровья, душевных сил и долгих лет жизни.

Обращаясь к грузинам и молдаванам, глава государства призвал всегда помнить о событиях военных лет и привить следующим поколениям традиции, несущие дружбу и взаимопомощь. Именно эти составляющие связывают народы наших стран.

Парад Победы в Москве посетит белорусский лидер Александр Лукашенко. Также в столице он встретится с Путиным.