Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая посетит Парад Победы в Москве и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«По приглашению президента России глава государства вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы», — отметили авторы публикации.
Центром торжеств станет Красная площадь, где пройдет Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Лидеры стран обстановку в регионе, международную повестку дня и широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.
Ранее стало известно, что Путин примет иностранных гостей на Красной площади перед началом парада. Затем они отправятся на торжественное мероприятие.