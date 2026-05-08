Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 мая посетит Парад Победы в Москве и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого» .

«По приглашению президента России глава государства вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы», — отметили авторы публикации.

Центром торжеств станет Красная площадь, где пройдет Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Лидеры стран обстановку в регионе, международную повестку дня и широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.

Ранее стало известно, что Путин примет иностранных гостей на Красной площади перед началом парада. Затем они отправятся на торжественное мероприятие.