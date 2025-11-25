Путин поздравил «Ельцин-центр» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге с 10-летием. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Ельцин-центра.

«В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества», — рассказали в президентском центре.

«Ельцин-центр» — музей, посвященный Борису Ельцину, первому президенту России. Его открыли 25 ноября 2015 года в соответствии с законом «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации». Центр создан для научных исследований и образовательных мероприятий.

На церемонии открытия присутствовал Владимир Путин. Строительство обошлось в семь миллиардов рублей. Площадь центра — 88 тысяч квадратных метров, из которых 22 тысячи заняты музеем и прилегающими помещениями.

В здании есть библиотека, книжный магазин, образовательные и детские центры, выставочные залы и конференц-зал, который можно использовать как кинотеатр.

Музей, некоторые выставки и выступления спикеров часто подвергают критике за «либеральность». Площадку даже требовали признать иноагентом.

Ранее общественное движение «Зов народа» вновь обратилось в Генпрокуратуру. Они требуют проверить деятельность московского филиала «Ельцин-центра» и книжного магазина «Пиотровский», связанного с ним. Активисты заявили, что руководство и сотрудники центра и магазина позволяют себе высказывания, которые дискредитируют Вооруженные силы России, поддерживают антироссийскую позицию и содержат признаки оправдания терроризма и экстремизма.