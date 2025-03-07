Движение «Зов Народа» уличило «Ельцин-центр» в русофобии и оправдании фашизма

Общественное движение «Зов Народа» снова обратилось в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность филиала «Ельцин-центр» в Москве и связанного с ним книжного магазина «Пиотровский». Документ оказался в распоряжении 360.ru.

По данным активистов, руководство и сотрудники центра и магазина допускают высказывания, дискредитирующие ВС России, поддерживающие антироссийскую позицию и содержащие признаки оправдания терроризма и экстремизма.

«Сотрудники магазина, в частности, Алексей Цветков, называют „путинизм“ местной версией фашизма, что является недопустимой и провокационной оценкой политического строя Российской Федерации», — отметили общественники.

«Ельцин-центр» и «Пиотровский» также уличили оправдании фашизма, поддержке русофобии и угрозах «коллективной ответственностью».

«Просим провести тщательную проверку изложенных в настоящем обращении фактов, касающихся деятельности „Фонда Ельцина“, книжного магазина „Пиотровский“ и отдельных граждан (Алексея Цветкова и Михаила Мальцева) на предмет соответствия их деятельности законодательству Российской Федерации», — призвали активисты.

«Зов Народа» уже просил Генпрокуратуру проверить «Ельцин-центр». В феврале появилась информация о том, что сотрудники центра выгнали с выставки корреспондента Telegram-канала «УралLive». На экспозиции в тот момент представлялись работы Алисы Горшениной — «сообщницы Pussy Riot и сторонницы терроризма».