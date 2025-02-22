Путин поздравил четыре бригады с присвоением почетного звания «гвардейская»

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу трех воинских частей: 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады. Глава государства отметил, что подразделениям присвоено почётное наименование «гвардейская», сообщила пресс-служба Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в поздравлении.

Президент также поздравил военнослужащих 92-й ракетной бригады ордена Кутузова с присвоением почетного наименования. Он отметил, что профессионализм и отвага, проявленные личным составом бригады в ходе специальной военной операции, являются ярким примером выполнения воинского долга.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с наступающим профессиональным праздником — Днем защитника Отечества и вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие бойцам, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга.