Путин потребовал разбюрократизировать работу с обращениями россиян

Президент Владимир Путин потребовал максимально упростить работу с обращениями россиян. Глава государства выступил на совещании с правительством.

«Нужно сделать все для того, чтобы эта работа была максимально разбюрократизирована», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что такая работа должна вестись «вживую», по примеру «Народного фронта», который в последние годы активно рассматривает запросы граждан.

Глава государства указал на важность обеспечить постоянное внимание к жалобам и инициативам россиян и поручил выстраивать работу именно в таком формате.

Также президент России распорядился подготовить новую прямую линию.