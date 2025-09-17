Путин поручил провести подготовку к прямой линии

Президент России Владимир Путин распорядился подготовить новую прямую линию. Об этом он объявил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

«С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», — сказал Путин.

Прямая линия помогает выявлять проблемы и оперативно реагировать на запросы граждан, отметил Путин. Он также подчеркнул, что работу с обращениями граждан, поступившими на прямую линию, нужно максимально разбюрократизировать.

«Чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе», — добавил он.

Также Путин объявил о завершении работы с обращениями граждан в адрес программы «Итоги года».

Ранее Путин посетил учения «Запад-2025» на полигоне Мулино. Глава государства появился на маневрах в военной форме. Он отметил, что главной целью учений стала отработка защиты Союзного государства от любой агрессии.