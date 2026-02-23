«Родина всегда будет рядом». Путин встретился со вдовами погибших спецназовцев

Путин в День защитника Отечества встретился с семьями погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества встретился в Кремле со вдовами героев-спецназовцев, погибших при выполнении воинского долга. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Видео встречи опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», — обратился глава государства к женщинам в ходе встречи.

Путин подчеркнул, что Россия не оставит семьи героев без поддержки.

«Самое главное — помочь вам поднять на ноги, поставить на ноги ваших, наших детей», — сказал президент.

Ранее в этот день президент вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Он назвал их настоящими патриотами и отметил слаженные действия на самых напряженных участках.

Путин также попросил передать слова поддержки родным и близким бойцов, подчеркнув, что страна сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.