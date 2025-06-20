Путин поставил задачу для включения России в топ-20 стран по ведению бизнеса

Россия к 2030 году должна попасть в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

Он подчеркнул, что основные проблемы предпринимателей решит национальная модель целевых условий ведения бизнеса, над которой сейчас работают члены правительства, отраслевые эксперты и участники рынка.

«В ее основе — международные методики, но с условиями нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что эти правила ведения предпринимательской деятельности представят в сентябре.

«Ориентир для национальной модели — чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса», — обратил внимание глава государства.

Президент заметил, что еще одной ключевой мерой поддержки предпринимателей станет улучшение качества инвестиционного климата с кардинальной минимизацией издержек бизнеса по всем направлениям

Путин призвал направить все усилия на повышение деловой и инвестиционной активности в каждом регионе.

В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского экономического форума президент России объявил, что национальная экономика вышла из сырьевой зависимости. Он подчеркнул, что вклад от экспорта углеводородов потерял статус определяющего.