Путин заявил об уменьшении вклада сырьевой составляющей в экономику России

Путин: вклад сырьевой составляющей в экономику РФ уже не является определяющим

Сырьевая составляющая перестала быть ключевой в экономике России. Об этом во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

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«Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — сказал он.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что, несмотря на возникшие в последние два года сложности для российской экономики, ВВП вырос на 4%.

Помимо президента России, в планерном заседании участвуют президент Индонезии Прабово Субианто, советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Королевства Бахрейн Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.