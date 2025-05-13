Путин поставил Европу на место одной фразой с народной мудростью

Путин сравнил санкции Европы с ямой, в которую они сами и угодили

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские действия Европы обернулись проблемами для самих инициаторов. Об этом он сообщил во время выступления на съезде «Деловой России», трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Владимир Путин констатировал, что в предыдущие годы Россия показала устойчивые темпы роста, несмотря на внешнее давление. При этом, по его словам, крупнейшие европейские экономики оказались в состоянии спада.

Путин охарактеризовал ситуацию с помощью народной пословицы: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь». Таким образом, он дал понять, что попытки ослабить Россию обернулись экономическими потерями для самих западных государств.

Также президент подчеркнул, что санкционная политика привела к рецессии в странах, которые активно выступали за экономическое давление на Москву.

Глава государства не в первый раз вспомнил эту пословицу в контексте западных санкций. Точно так же он характеризовал ситуацию и в марте 2023 года, отмечая появившееся для отечественных компаний окно возможностей.

На той же встрече в Кремле 13 мая 2025 года Путин назвал «придурками» тех, кто вводит антироссийские санкции, а потом и рассказал собравшимся шутку про кровати.