«Будут кстати». Путин рассказал шутку про кровати

Рассказ про кровати российской марки Hoff придется кстати после выступлений представителей сети ресторанов «Теремок» и группы компаний «Абрау-Дюрсо». Об этом президент Владимир Путин с иронией заявил в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Он рассказал шутку про кровати перед выступлением совладельца сети Hoff Михаила Кучмента.

«Они нам будут кстати, ваши кровати, после блинов и продукции "Абрау-Дюрсо"», — отметил глава государства.

Представитель Hoff в ответ на это высказывание обратил внимание, что компания также выпускает матрасы.

Ранее Путин отметил улыбку председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Он предположил, что у нее такое же позитивное настроение, как и у других собравшихся. Также президент с иронией добавил, что если глава регулятора улыбается, то все хорошо.