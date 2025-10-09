Путин поставил Белоруссию в пример странам Центральной Азии

Партнерство России и стран Центральной Азии в сфере политики, экономики и гуманитарных связей показало хорошие результаты, у которых есть перспективы. Об этом в ходе заседания Совета глав государств СНГ заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что по итогам прошлого года российский товарооборот с пятеркой центральноазиатских государств превысил 45 миллиардов долларов.

«В целом неплохой результат. Но я всегда привожу этот пример. Завтра в нашей работе примет участие по линии СНГ Александр Григорьевич Лукашенко. Вот с Белоруссией у нас товарооборот свыше 50 миллиардов долларов», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что в союзной республике сейчас проживают 10 миллионов человек. При этом в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане население намного больше.

«Какой ресурс колоссальный! Это значит, что есть хорошие перспективы для развития наших отношений в сфере экономики», — добавил президент России.

Путин по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном подписал договор о развитии трудовой миграции между странами. Российский лидер отметил, что в стране живут и трудятся около миллиона граждан среднеазиатской республики.