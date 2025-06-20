Путин пошутил про поставки закуски к водке в ЮАР

Путин предложил Африке покупать у России и водку, и закуску

Вслед за экспортом российской водки в ЮАР могут начаться поставки мяса и зерна. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании ПМЭФ-2025.

Глава государства прокомментировал слова вице-президента Южно-Африканской Республики Пола Машатиле о соглашениях с производителями алкоголя в России.

«Вы сказали о поставках водки в ЮАР. Это очень правильный и серьезный шаг. Потому что если водки выпить — надо закусить чем-то, и за этим последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — пошутил Путин.

Он добавил, что сейчас с партнерами из Бахрейна планируется создать хаб по поставкам партий пшеницы из России. Путин напомнил, что наша страна занимает лидерские позиции на мировом рынке сельскохозяйственной продукции.

Глава государства таже поделился прогнозом инфляции на 2025 год. По его словам, инфляция в России будет 7%.