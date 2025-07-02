Путин пошутил о скорой зиме

Президент России Владимир Путин шуткой про скорую зиму описал летнюю погоду. Он обсудил тему северного завоза на совещании с членами правительства, сообщили на сайте Кремля.

Первый замглавы Минфина Ирина Окладникова выступила с докладом по северному завозу. После этого Путин заявил, что в этом вопросе нельзя пропустить ни одного дня и нужно оперативно отслеживать все, что связано со своевременным финансированием.

«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае о северном завозе пора говорить уже сейчас», — сказал он.

Северный завоз — это доставка продуктов, медикаментов и топлива в регионы России, которые в зимний период остаются отрезанными от большой земли.

На совещании Путин попросил Минфин следить за финансированием северного завоза. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что уровень выполнения годового плана на 1 июля составил 44%, писали «Известия».