Путин пошутил о повышенном интересе многих стран к Арктике

Россия многие десятилетия была и остается лидером в исследовании Арктики, но интерес к региону проявляют и другие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами в Московском физико-техническом институте, видео с его участием опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин .

«Как все мы сейчас знаем, не только арктические страны, но и многие другие проявляют повышенное внимание», — сказал глава государства, вызвав смех среди собравшихся.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует централизованно закупить вооружение и технику, в том числе ледоколы, чтобы вести боевые действия в Арктике. Для этого блок хочет сотрудничать с Великобританией, Норвегией, Канадой и другими странами.