Путин пошутил над улыбкой Грефа на ПМЭФ

«Вот руководитель Сбербанка улыбается, головой кивает. А ему чего не улыбаться? У него маржа 5,7%. А в западных основных финансовых институтах — 3,7% максимум. Это же тоже результат», — сказал Путин на ПМЭФ-2025.

Российский лидер отметил, что в банковском секторе есть вопросы, требующие особого внимания. Однако в целом ситуация в экономике России устойчивая и надежная, добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что возникшие для российской экономики сложности не сказались на росте ВВП, которые в последние два года вырос на 4%. Этот показатель остался выше среднемировых.