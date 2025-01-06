Путин посетит Рождественское богослужение

Президент России Владимир Путин традиционно посетит Рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что подробности сообщит позднее.

В прошлом году в день Рождества Христова президент Путин побывал на Божественной литургии в домовом храме своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — церкви Спаса Нерукотворного Образа в Усове. В 2023-м президент встретил Рождество в Москве.

Ранее Песков рассказал, что Путин не планирует встреч с канцлером Германии Олафом Шольцем или избранным главой США Дональдом Трампом. Как сообщил сайт kp.ru, депутат немецкого парламента Родерих Кизеветтер допустил, что Шольц в ближайшее время может встретиться с российским лидером.