Путин посетит Китай с официальным визитом

Президент России Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом 19-20 мая. Об этом сообщили в Кремле.

«Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», — пояснили на сайте президента.

Путин отправится в Китай по приглашению председателя республики Си Цзиньпина. Главы государств обсудят двусторонние отношения, углубление партнерства и стратегического взаимодействия, а также международные и региональные проблемы. Также лидеры примут участие в открытии Годов образования России и Китая.

По итогам переговоров Путин и Си планируют подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов. Также российский президент проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном — стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество.

Накануне политолог объяснил, почему прошедший ранее визит президента США Дональда Трампа в Китай не станет помехой для встречи российского и китайского лидеров.