Трамп дружбе не помеха. Что собираются обсудить Путин и Си Профессор МГУ Манойло: Трамп очень хотел опередить Путина

Фото: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. President of Russia Office apai / www.globallookpress.com Эксклюзив

Пекин готовится принимать российского лидера Владимира Путина. Это будет давно запланированная рабочая встреча, без пышных торжеств и парадов. Профессор-политолог Андрей Манойло рассказал 360.ru, что готовятся обсудить лидеры сверхдержав и почему визит Трампа и компании тут не будет помехой.

Путин полетит в Пекин Китайские СМИ сообщили, что 20 мая КНР с однодневным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. Это будет рабочая поездка — часть регулярных контактов между Россией и Китаем. Поэтому публичных церемоний вроде парада или торжественной встречи не планируется. Кремль эту информацию пока не подтверждал. Ранее в Пекине три дня гостила американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом. Если анонсированный приезд Путина состоится, то это будет первый случай, когда Китай принимал лидеров России и Соединенных Штатов в одном месяце вне многостороннего саммита. Путин посещал Китай более 20 раз. Последний визит длился три дня — с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тогда президент России принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и побывал на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.

Фото: Президент России Владимир Путин с коллегами из других стран на в военном параде, Пекин, 3 сентября 2025 года. President of Russia Office apai / www.globallookpress.com

Переговоры Путина и Си Предположительно во время визита стороны коснутся итогов переговоров с Трампом, чтобы скоординировать стратегические шаги. Также ожидается финальное обсуждение или подписание контракта на строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Ранее Китай и Россия уже заявили о согласии в этом вопросе. Кроме того, предметом разговора могут быть новые совместные проекты в сфере мирного атома и торгово-экономическое взаимодействие в условиях давления США, включая закупки нефти и поставки товаров двойного назначения. Наверняка будет затронута и гуманитарная повестка: взаимодействие в рамках проходящих двусторонних «перекрестных» Годов образования России и Китая и обмен студентами двух стран.

Фото: Cao Jianxiong / www.globallookpress.com

Трамп не изменит тем встречи Посещение Трампом и компанией Китая накануне визита Путина явно было не случайным. Визит российского президента планировался заранее — это не спонтанное явление, отметил в разговоре с 360.ru политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло.

Вероятно, американцы узнали и решили его опередить. У Трампа такое бывает: ему хочется показать, что он впереди планеты всей. Здесь нет второго дна или попыток свести на китайской площадке президентов США и России. Думаю, американцы просто решили вот так повыпендриваться, прилетев раньше. Андрей Манойло

Встречи председателя Си и Путина, как правило, чрезвычайно прагматичны и насыщенны решением самого разного спектра вопросов, уточнил профессор. Китай ведь наш стратегический партнер. Программа уже наверняка согласована. «Скорее всего, в фокусе обсуждения будут два вопроса. Это ситуация на Украине. Наш президент сказал, что специальная военная операция близится к завершению. Значит будет какая-то серьезная развязка», — сказал Манойло.

Фото: Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, Москва, 8 мая 2025 года. Mikhail Metzel/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Второй вопрос — это Иран, в котором по уши увяз Трамп. Скорее всего он летал в Пекин обсудить с Си в том числе эту проблему. Потому что Китай вовсю качает иранскую нефть и удар по этой стране Ближнего Востока — в значительной степени по экономике Китая, подчеркнул профессор.

Путин прибудет обсудить широкий спектр геополитических вопросов. И визит Трампа никак не повлияет на встречу: все позиции были согласованы задолго до его появления. И президент США здесь ничего ровным счетом изменить не может. Андрей Манойло

Китайцы очень сильно поломали первоначальную программу американцев и их шаблоны, напомнил профессор. У команды Трампа был культурный шок от того, как их принял Китай: дорого, богато, с нарочитой роскошью. На снимках видно, как госсекретарь США Марк Рубио и другие представители делегации стоят раскрыв рты и во все глаза смотрят вокруг. Кстати, позже стало известно, что все подарки китайской стороны американцы перед отъездом просто выбросили в помойку. Об этом рассказала в X корреспондент New York Post Эмили Гудин, которая стала свидетельницей произошедшего. Она же уточнила, что на борт самолета запретили проносить хоть что-то из Китая.