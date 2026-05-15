Трамп дружбе не помеха. Что собираются обсудить Путин и Си
Профессор МГУ Манойло: Трамп очень хотел опередить Путина
Пекин готовится принимать российского лидера Владимира Путина. Это будет давно запланированная рабочая встреча, без пышных торжеств и парадов. Профессор-политолог Андрей Манойло рассказал 360.ru, что готовятся обсудить лидеры сверхдержав и почему визит Трампа и компании тут не будет помехой.
Путин полетит в Пекин
Китайские СМИ сообщили, что 20 мая КНР с однодневным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. Это будет рабочая поездка — часть регулярных контактов между Россией и Китаем. Поэтому публичных церемоний вроде парада или торжественной встречи не планируется. Кремль эту информацию пока не подтверждал.
Ранее в Пекине три дня гостила американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом. Если анонсированный приезд Путина состоится, то это будет первый случай, когда Китай принимал лидеров России и Соединенных Штатов в одном месяце вне многостороннего саммита.
Путин посещал Китай более 20 раз. Последний визит длился три дня — с 31 августа по 3 сентября 2025 года. Тогда президент России принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и побывал на военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.
Переговоры Путина и Си
Предположительно во время визита стороны коснутся итогов переговоров с Трампом, чтобы скоординировать стратегические шаги. Также ожидается финальное обсуждение или подписание контракта на строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Ранее Китай и Россия уже заявили о согласии в этом вопросе.
Кроме того, предметом разговора могут быть новые совместные проекты в сфере мирного атома и торгово-экономическое взаимодействие в условиях давления США, включая закупки нефти и поставки товаров двойного назначения.
Наверняка будет затронута и гуманитарная повестка: взаимодействие в рамках проходящих двусторонних «перекрестных» Годов образования России и Китая и обмен студентами двух стран.
Трамп не изменит тем встречи
Посещение Трампом и компанией Китая накануне визита Путина явно было не случайным. Визит российского президента планировался заранее — это не спонтанное явление, отметил в разговоре с 360.ru политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло.
Вероятно, американцы узнали и решили его опередить. У Трампа такое бывает: ему хочется показать, что он впереди планеты всей. Здесь нет второго дна или попыток свести на китайской площадке президентов США и России. Думаю, американцы просто решили вот так повыпендриваться, прилетев раньше.
Андрей Манойло
Встречи председателя Си и Путина, как правило, чрезвычайно прагматичны и насыщенны решением самого разного спектра вопросов, уточнил профессор. Китай ведь наш стратегический партнер. Программа уже наверняка согласована.
«Скорее всего, в фокусе обсуждения будут два вопроса. Это ситуация на Украине. Наш президент сказал, что специальная военная операция близится к завершению. Значит будет какая-то серьезная развязка», — сказал Манойло.
Второй вопрос — это Иран, в котором по уши увяз Трамп. Скорее всего он летал в Пекин обсудить с Си в том числе эту проблему. Потому что Китай вовсю качает иранскую нефть и удар по этой стране Ближнего Востока — в значительной степени по экономике Китая, подчеркнул профессор.
Путин прибудет обсудить широкий спектр геополитических вопросов. И визит Трампа никак не повлияет на встречу: все позиции были согласованы задолго до его появления. И президент США здесь ничего ровным счетом изменить не может.
Андрей Манойло
Китайцы очень сильно поломали первоначальную программу американцев и их шаблоны, напомнил профессор. У команды Трампа был культурный шок от того, как их принял Китай: дорого, богато, с нарочитой роскошью. На снимках видно, как госсекретарь США Марк Рубио и другие представители делегации стоят раскрыв рты и во все глаза смотрят вокруг.
Кстати, позже стало известно, что все подарки китайской стороны американцы перед отъездом просто выбросили в помойку. Об этом рассказала в X корреспондент New York Post Эмили Гудин, которая стала свидетельницей произошедшего. Она же уточнила, что на борт самолета запретили проносить хоть что-то из Китая.