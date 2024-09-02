«Говорят свободно». Путин рассказал об изучении китайского языка в его семье

Путин: в России растет интерес к китайскому языку

Фото: РИА «Новости»

В России растет интерес к изучению китайского языка. Об этом сообщил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

По словам главы государства, такая тенденция связана с развитием бизнеса и появлением партеров между двумя странами. В Китае также растет интерес к русскому языку, добавил Путин.

«Члены моей семьи говорят тоже маленькие на китайском языке, говорят свободно», — поделился президент.

Однако это не означает, что нужно забыть интерес к английскому языку, подчеркнул Путин. По его словам, этот великий язык много дал человечеству с точки зрения объединения знаний.

В российских IT-компаниях вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка. Отечественный бизнес стал искать альтернативные рынки на фоне санкций, объяснил директор Центра спортивного программирования и киберспорта Святослав Пегов.

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