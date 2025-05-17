Правительству и «Газпрому» поручили обеспечить ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин утвердил поручение по итогам рабочей поездки в Мурманск.

Ответственными назначили председателя правительства Михаила Мишустина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, мурманского губернатора Андрея Чибиса, а также главу Карелии Артура Парфенчикова. Они будут ежегодно представлять доклад о выполнении поручения.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что дипломаты обсуждали с США поставки газа в страны Европы. В Сети появились сообщения, что Белый дом предложил России выкупить доли в газопроводах «Северный поток», «Дружба» или «Газпром».