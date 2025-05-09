Ушаков рассказал про переговоры России и США о поставках газа в Европу

Тему поставок газа в страны Европы поднимают на переговорах России и Соединенных Штатов. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы с американцами эту тему поднимаем, а вот с кем еще, честно говоря, не понимаю», — подчеркнул он.

Накануне агентство Reuters также сообщило, что восстановление поставок российского газа в Европу стало темой переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта. Американская сторона предложила выкупить доли в газопроводах «Северный поток», «Дружба» или «Газпром».

Словакия добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа через Украину, сообщил телеканал «Звезда». По данным радио Sputnik, ЕС готовится представить дорожную карту отказа от российского газа.