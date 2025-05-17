Путин поручил ввести налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО с октября

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести налоговый вычет для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормативы ГТО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Поручение стало результатом апрельского совещания с членами правительства. На встрече обсуждали противоречие в законодательстве: диспансеризацию граждан до 40 лет проводят раз в три года, при этом нормы ГТО можно сдавать каждый год.

Путин потребовал доработать механизм, чтобы диспансеризация учитывалась в течение нескольких лет. Теперь согласно его поручению, россияне, регулярно проверяющие здоровье и сдающие нормативы, смогут ежегодно получать налоговый вычет по НДФЛ.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 октября 2025 года

Ранее активисты движения «Сорок Сороков» обратились в Госдуму с предложением ввести налоговый вычет на похороны. По мнению авторов предложения, такая мера поддержит семьи финансово, ведь похороны сопряжены с большими затратами.