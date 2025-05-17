Путин поручил утвердить планы по развитию населенных пунктов Арктической зоны

Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля утвердить планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перечень поручений Путин составил по итогам поездки в Мурманск 27 марта.

Согласно указу, для разработки комплексных планов правительству следует рассмотреть возможность включения дополнительных мероприятий, в том числе обеспечить распространение программы «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе» на населенные пункты в Арктике.

Ранее глава государства распорядился до 2030 года ввести в эксплуатацию газопровод Волхов — Мурманск. Выполнением поручения займется правительство и «Газпром».