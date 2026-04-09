Путин поручил улучшить систему возврата денег пострадавшим от мошенников

Президент России Владимир Путин поручил доработать порядок возмещения средств россиянам, которые пострадали от мошенников. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

Путин отметил, что действующая система исходит из повышения ответственности банков и операторов связи.

«Надо доработать это, конечно. Но в целом, с точки зрения защиты интересов граждан, это справедливо», — сказал президент.

Григоренко в свою очередь заявил, что власти сделали акцент именно на защите россиян. По его словам, меры против мошенников уже снизили ущерб от действий киберпреступников и сократили число таких преступлений на 12% в 2025 году.

Он добавил, что более 26 миллионов пользователей «Госуслуг» оформили самозапрет на кредиты и займы. С сентября свыше 1,5 миллиона человек также заблокировали возможность оформлять на свое имя сим-карты. Первый пакет мер против телефонного и онлайн-мошенничества начал действовать в июне, а позже правительственная комиссия одобрила второй комплекс предложений.

«Здесь из ключевого я, наверное, озвучу, что мы хотим на портале „Госуслуг“ сделать так называемый сервис с „красной кнопкой“ — когда гражданин понимает, что его обманули», — отметил Григоренко.

С июля в России внедрят новую меру для борьбы с дропперством — посредничеством при переводе средств, полученных мошенническим путем. Для этого физическим и юридическим лицам при переводах через СБП придется указывать ИНН.