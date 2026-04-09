Россиян обяжут указывать ИНН при переводах через СБП

НСПК: с 1 июля при переводах через СБП станет обязательным указание ИНН

В России с 1 июля станет обязательным указание ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей. Об этом заявил руководитель направления СБП Центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков, сообщило РИА «Новости» .

Новое правило затронет переводы и платежи между физическими лицами, а также операции между юрлицами и физлицами. Меру ввели для борьбы с дропперством — использованием карт посредников для обналичивания или перевода денег, полученных путем мошенничества.

«В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН», — сказал Юрков.

Злоумышленник может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый счет или переоформить паспорт, но ИНН менять значительно сложнее. Специалист назвал этот реквизит универсальным идентификатором, который позволит быстрее проверять риски и усложнит обход уже введенных ограничений.

Ранее «Сбер» первым внедрил бесплатный сервис, позволяющий вернуть перевод, отправленный через СБП, прямо в приложении. Опция действует в течение 10 дней после поступления денег получателю.