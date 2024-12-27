Путин поручил создать в России протезно-ортопедические организации

Президент России Владимир Путин после встречи с бойцами специальной военной операции поручил изучить практики протезно-ортопедической помощи. Указ опубликовали на сайте Кремля.

«Разработать план мероприятий по созданию в субъектах РФ сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов. Срок — 1 марта 2025 года», — поручил глава государства.

Такую задачу Путин поставил по итогам встречи с бойцами СВО, которые проходят лечение. Ответственными за ее выполнение стали председатель правительства Татьяна Голикова и высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее Путин на встрече с победителями и призерами Паралимпийских летних игр в Париже заявил, что многие участники спецоперации после полученных ранений присоединились к спортивным клубам и показывают хорошие результаты. Он отметил, что на ближайшем заседании совета по спорту поднимут вопрос развития адаптивного спорта.