Путин заявил о хороших спортивных результатах участников СВО после ранений

Многие участники специальной операции после полученных ранений присоединились к спортивным клубам и демонстрируют хорошие результаты. Об этом на встрече с победителями и призерами XVII Паралимпийских летних игр в Париже заявил президент России Владимир Путин.

«Немало участников спецоперации уже присоединились к спортивным клубам после ранений и уже показывают хорошие результаты», — сказал он.

Глава государства отметил, что ближайшее заседание совета по спорту посвятят вопросам развития адаптивного спорта.

«Обсудим, что нужно дополнительно сделать, чтобы вовлечь людей с инвалидностью в занятия спортом и физкультурой, как эффективнее использовать их для социализации, для возвращения к мирной жизни и участников специальной военной операции», — отметил Путин.

Ранее Путин с 2025 года поручил запустить программу «Земский тренер».