Путин поручил собрать комиссию по ограничениям для осужденных релокантов

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется применением ограничительных мер в отношении россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от ответственности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Главой комиссии назначен министр юстиции. В ее состав также войдут сотрудники МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры.

Новая структура будет, в частности, рассматривать вопросы о выплате ежемесячного пособия родственникам релокантов, в отношении которых действуют ограничения.

Подписанный президентом в августе закон вводит запреты на ряд финансовых операций и сделок, а также блокировку счетов для тех, кто нарушает законодательство об иноагентах или участвует в деятельности нежелательных организаций.

Для таких граждан создадут специальные счета в «Сбере». Их близкие, не имеющие собственного дохода, смогут получать пособие в размере МРОТ.

В июне Минюст предложил усложнить способ получения денег для иноагентов.