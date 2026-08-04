Путин подписал закон об ограничениях для иноагентов-релокантов

Президент России Владимир Путин подписал законы об ограничениях для проживающих за границей преступников и иностранных агентов. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Меры применят к гражданам, совершившим уголовные или административные правонарушения, в том числе не исполняющим обязанности иноагента. Также в списке призывы к нарушению территориальной целостности и введению санкций против России, дискредитация Вооруженных сил, участие в деятельности нежелательных организаций.

Нарушителям запретят регистрироваться в качестве ИП или самозанятого, пользоваться госуслугами онлайн, использовать электронную подпись.

Банки не смогут предоставлять таким лицам онлайн-доступ к счетам для перевода средств, их деньги и другое имущество заморозят.

В апреле Минюст России исключил 75 человек из реестра иностранных агентов. Инициировать процедуру исключения может как сам иноагент, так и министерство.